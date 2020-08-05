2020-08-05T12:34:51+03:00
Общество

"Ефремов вышел на проезжую часть": В суде рассказали, что случилось сразу после смертельного ДТП

В суде допросили свидетелей - сотрудников ДПС
Алена МАРТЫНОВААся КУЗНЕЦОВА
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В ходе слушания начался допрос свидетелей стороны обвинения, первым дал показания присутствующий на месте аварии инспектор ДПСВ ходе слушания начался допрос свидетелей стороны обвинения, первым дал показания присутствующий на месте аварии инспектор ДПСФото: Иван МАКЕЕВ
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В Пресненском суде Москвы сегодня, 5 августа, проходит первое слушание по существу дела о смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

В ходе слушания начался допрос свидетелей стороны обвинения. Первым дал показания присутствующий на месте аварии инспектор ДПС Александр Козлов.

Он ответил, что обвиняемые и потерпевшие не знакомы ему.

- Конечно, нет. Мы приехали на место аварии, я вызвал МЧС и выставил ограждение конусами. Это было около 10 вечера, - рассказал полицейский, - Мы увидели, как господин Ефремов вышел на проезжую часть, а господин Захаров был зажат в автомобиле.

Свидетели также заявили, что за рулём автомобиля был Ефремов.

- От него пахло алкоголем, я предложил пройти освидетельствование. На месте факт опьянения не был установлен, Ефремову пришлось ехать с нами в участок с двумя понятыми и сдавать анализ мочи. Анализ показал сильное опьянение. - добавил свидетель.

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии. По решению суда Ефремов заключен под домашний арест сроком до 22 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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