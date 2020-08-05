2020-08-05T12:33:23+03:00
Происшествия

Ефремов был сильно пьян в момент аварии, заявил в суде сотрудник ДПС

В крови актёра нашли 1,05-1,25 промилле алкоголя
Алена МАРТЫНОВААся КУЗНЕЦОВА
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Перед смертельной аварией пьяный Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/чПеред смертельной аварией пьяный Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/чФото: Иван МАКЕЕВ
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В крови Михаила Ефремова нашли 1,05-1,25 промилле алкоголя после аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, заявил сотрудник ДПС во время заседания суда. В момент аварии актер был сильно пьян.

Сайт KP.ru таже сообщал, что перед смертельной аварией пьяный Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч.

- Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль за машиной в момент совершения ДТП, - передаёт слова прокурор корреспондент "Комсомольской правды" из зала суда.

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии. По решению суда Ефремов заключен под домашний арест сроком до 22 января 2021 года.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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