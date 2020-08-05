В Госдуме одобрили идею повышения скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:10:10+03:00

Многодетным семьям могут увеличить скидку на оплату услуг ЖКХ Фото: архив "КП"

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В Госдуме поддержали инициативу члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что одобряет любые меры социальной помощи гражданам.

«В данном случае речь идёт о субсидиях и льготах. В целом мы поддерживаем любые дополнительные меры социальной поддержки наших граждан», — цитирует Нилова RT.

Политик добавил, что в период изоляции семьи столкнулись с большими тратами. Возросли расходы на воду, электричество, интернет. В связи с этим большим многодетным семьям, конечно, могла потребоваться дополнительная поддержка.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ многодетным семьям. Согласно инициативе общественницы, для многодетных семей должна быть предусмотрена скидка 50%, а для семей с 10 и более детьми – 70%, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU