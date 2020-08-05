2020-08-05T12:22:40+03:00
Происшествия

"Не хватает всего": Ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет коронавирус

Минздрав Ливана назвал ситуацию катастрофичной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрдГубернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрдФото: REUTERS
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Глава Министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в стране после мощного взрыва в порту Бейрута "не хватает всего".

- Мы изучили правила оказания помощи и разослали их в ряд стран и в полевые больницы. Такие госпитали станут самым подходящим решением, поскольку взрыв произошёл во время карантина и в стране не хватает всего для помощи и больным, и пострадавшим, - приводит цитату Хамада Хасана издание LBCI Lebanon News.

Он также заявил, что из-за взрыва больницы в Бейруте и ближайших городах переполнены ранеными, а врачам не хватает медицинских принадлежностей.

Министр также отметил, что взрыв разрушил четыре больницы, поэтому пациентов пришлось переводить в другие госпитали, что усугубило обстоятельства трагедии, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".

Глава Минздрава оценил произошедшее "катастрофичным в полном смысле слова".

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трёх до пяти миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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