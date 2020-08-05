"Не хватает всего": Ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет коронавирус
Глава Министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в стране после мощного взрыва в порту Бейрута "не хватает всего".
- Мы изучили правила оказания помощи и разослали их в ряд стран и в полевые больницы. Такие госпитали станут самым подходящим решением, поскольку взрыв произошёл во время карантина и в стране не хватает всего для помощи и больным, и пострадавшим, - приводит цитату Хамада Хасана издание LBCI Lebanon News.
Он также заявил, что из-за взрыва больницы в Бейруте и ближайших городах переполнены ранеными, а врачам не хватает медицинских принадлежностей.
Министр также отметил, что взрыв разрушил четыре больницы, поэтому пациентов пришлось переводить в другие госпитали, что усугубило обстоятельства трагедии, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".
Глава Минздрава оценил произошедшее "катастрофичным в полном смысле слова".
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от трёх до пяти миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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