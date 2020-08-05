Был в сознании: Погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались спасти прохожие

Представители ДТП заявили, что после аварии Захаров был в сознании Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве 5 августа началось слушание по делу Михаила Ефремова. Актер прибыл в здание пресненского суда в сопровождении своего адвоката. Дело артиста рассматривает судья Елена Абрамова, передает корреспондент kp.ru из зала суда.

После прокурора, который заявил, что одной причиной страшного ДТП стало превышение артистом скоростного режима на 25 км/ч, вызвали свидетелей. Ими стали представители ДПС, которые первыми прибыли на место происшествия.

Инспектор Александр Козлов рассказал и о состоянии курьера Сергея Захарова.

По его словам, после аварии водитель фургона находился в сознании. После чего была вызвана карета скорой помощи и пострадавшего увезли в НИИ имени Склифосовского.

Затем к опросу Козлова приступил адвокат Эльман Пашаев. Его особо интересовали два вопроса: сколько в день бывает вызовов на ДТП и почему сотрудник полиции так хорошо запомнил детали.

«Я прибыл на место через 2 минуты после аварии. Мы находились рядом, метрах в 700. Машина Захарова, которая перевернулась в ДТП, уже стояла на колёсах, ее перевернули гражданские лица», - сказал Козлов.

Адвокат попросил внести слова свидетеля в протокол.

«Пожалуйста, внесите в протокол, что очевидцы пытались вытащить Захарова из машины», - сказал правозащитник Ефремова.

Инспектор ДПС также заявил, что от артиста после аварии плохо пахло. Анализ мочи показал, что Ефремов находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Пострадавшего водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые оказались не совместимыми с жизнью. Ефремова обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.