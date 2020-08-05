В Минтруде рассказали, как будут увольнять чиновников с иностранным гражданством
Наличие иностранного гражданства у государственного служащего является основанием для его увольнения, заявил представители Министерства труда России.
- К сфере полномочий Минтруда России относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы. Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещен. Приобретение иностранного гражданства — это основание для увольнения с госслужбы, - заявили в пресс-службе ведомства РИА Новости.
Минтруд создал механизм проверки гражданства чиновников. Сотрудничать в этой сфере с нужными органами в иностранных государствах имеет право Генеральная прокуратура.
Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал в беседе с обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым, что после вступления в силу 4 июля поправок к Конституции, наличие двойного гражданства для депутата станет нарушением закона и обяжет его сложить свои полномочия.
- Хочу обратить внимание на то, что раньше подобные нормы были в антикоррупционном законодательстве, но все-таки теперь вопрос вышел на более высокий уровень, - добавил Крашенинников.
Также сайт KP.ru сообщал, что Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличие двойного гражданства и вида на жительство в других странах у некоторых депутатов органа власти.
ИСТОЧНИК KP.RU