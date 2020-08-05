Эксперт: "Низкий пассажиропоток монорельса говорит о его непопулярности у москвичей"

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:01:09+03:00

Многие пересели на метро и трамвай на этом же маршруте

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Невостребованность Московского монорельса у горожан подтверждается его низким пассажиропотоком. Так считает директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

Ранее в июне в телеграм-каналах появилась информация о возможном закрытии монорельса. С 2017 года монорельс из-за падения пассажиропотока работает в «экскурсионном» режиме. Составы прибывают раз в 30 минут.

«Монорельс перевозит намного меньше людей, чем мог бы, - заявил Олег Покусаев в эфире радиостанции «Говорит Москва». - В режиме с получасовыми интервалами он работает уже больше трех лет. Поскольку у нас регулярно появляются новые станции метро, новые маршруты наземного транспорта, как-то само собой все меньше пассажиров стало пользоваться монорельсом».

Эксперт отметил, что многие давно пересели на метро, кто-то предпочитает трамвай. Большая часть маршрута монорельса дублируется трамваем и электробусами.

По мнению специалиста, монорельс - изживший себя вид транспорта.

«У нас городской транспорт очень хорошо развивается, и без монорельса можно прожить - как транспортная составляющая он ценности давно не представляет, - отметил Покусаев. - От строительства новых веток монорельсовой дороги отказались давно, насколько мне известно. Очень высокие затраты не окупаются и себя не оправдывают».

К тому же, как подчеркнул директор академии РУТ, вагоны и инфраструктура монорельса изношены. При этом новый подвижной состав поставить на эту ветку невозможно, поскольку таких вагонов как на монорельсе больше нигде нет.

«Эта уникальность может быть где-то плюсом, но не когда мы с вами говорим о городском транспорте, - добавил Олег Покусаев. - Потому что если нет серийного производства, то и поставки новых вагонов, и ремонт - все это становится проблемой. Ведь надо ждать поставки комплектующих, запчастей. Комплектующие, кстати, когда нет серии, стоить могут дороже».