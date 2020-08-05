2020-08-05T13:35:58+03:00
Происшествия

Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник

Взрыв склада в порту унёс жизни более 100 человек, ранил 4 000 и разрушил сотни домов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Взрыв разрушил дома в радиусе нескольких километровВзрыв разрушил дома в радиусе нескольких километровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа и унёс жизни уже более 100 людей. Больницы города и его окрестностей переполнены ранеными. Взрыв разрушил дома в радиусе нескольких километров, повредил машины и выбил стёкла. Ранены более четырёх тысяч человек.

Власти Ливана заявили, что на складе в порту сдетонировали 2 750 тонн аммиачной селитры. Они хранились там с 2015 года после того, как были конфискованы таможенными службами.

Взрыв в порту Бейрута.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что ущерб от взрыва в порту составляет от трёх до пяти миллиардов долларов, сообщает сайт KP.ru.

Глава Минздрава Хамад Хасан назвал случившееся "катастрофой в полном смысле слова". Положение усугубляется ещё и тем, что трагедия настигла город во время пандемии коронавируса. Министр сообщил, что в Бейруте "не хватает всего". В том числе медицинских принадлежностей, оборудования и самих госпиталей.

Россия сегодня, 5 августа, направила в Ливане пять самолётов МЧС.

Беспилотник облетел руины зданий, разрушенных мощным взрывом в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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