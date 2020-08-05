2020-08-05T13:40:48+03:00
Общество

В TikTok прокомментировали опасный челлендж с таблетками

Администрация соцсети ответила на новости о появившихся видео, в которых пользователи принимают аптечные препараты, вызывая галлюцинации
Ася КУЗНЕЦОВА
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Участникам челленджа предлагают принять лекарство, чтобы вызвать галлюцинацииУчастникам челленджа предлагают принять лекарство, чтобы вызвать галлюцинацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители социальной сети TikTok заявили "Комсомольской правде", что любой контент, призывающий к участию в опасных челленджах недопустим для публикации. Именно поэтому администрация С удаляет и продолжит удалять видео, которые поощряют ущерб здоровью или могут привести к травмам.

- Безопасность и благополучие наших пользователей - это приоритет TikTok, - отмечено в заявлении пресс-службы.

Также представители социальной сети сообщили, что пользователям следует сообщать о любом неприемлемом контенте на платформе.

Напомним, в соцсети TikTok пользователи в основном американского сегмента стали публиковать видео, на которых они принимают аптечные препараты, вызывающие галлюцинации из-за передозировки. В Госдуме заявили о возмущении подобным челленджем и призвали к блокировке подобных роликов, сообщал сайт KP.ru.

- Контент, о котором идет речь - это нарушение наших правил сообщества, мы удаляем и будем удалять такой контент с нашей платформы, - ответили в пресс-службе TikTok в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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