Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в октябре достигла $45,14 за баррель на лондонской бирже ICE. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, цена повысилась на 1,6%.
Нефть марки Brent торгуется по такой стоимости впервые с 6 марта, до обвала котировок.
Фьючерсы на нефть марки WTI достигали в цене $42,35 за баррель, что свидетельствует о росте на 1,53% с предыдущей сессии.
Напомним, цены на нефть резко снизились 8 марта после того, как страны ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли прийти к общему решению о сокращении нефтедобычи на время пандемии коронавируса. Против предложения сократить добычу топлива на полтора миллиона баррелей в сутки на весь оставшийся 2020 год выступили Россия и Казахстан.
Сайт KP.ru сообщал также, что организация предложила сократить добычу, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU