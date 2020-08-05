2020-08-05T14:17:09+03:00
Здоровье

Как спасали пациентов от рака во время пандемии коронавируса, раскрыл главный онколог России

Онкологические отделения удалось спасти от карантина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В России несколько лет назад отказались от идеи включить онкологические отделения в состав многопрофильных центров. Во время эпидемии коронавируса именно это позволило не закрывать их на карантин и не прерывать лечение онкобольных пациентов, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Он также отметил, что во многих зарубежных странах онкологические отделения входят в многопрофильные госпитали, поэтому допускать онкобольных на их территорию и подвергать их риску заражения коронавирусом было недопустимо.

- Пациенты оставались дома, что может быть критично, особенно для хирургических больных. У нас же онкодиспансеры оставались крепостью по борьбе с раком. Пара из них закрывались на мойку буквально на неделю, и потом все продолжали работать, - добавил Андрей Каприн.

Академик также отметил, что спасти онкоотделения во время эпидемии помогло "советское наследство".

- 30 апреля 1945-го года правительство СССР подписало постановление о создании онкологической службы Советского союза. Очень быстро были созданы 139 диспансеров. Казалось бы: стране, когда шел штурм Берлина, больше нечем заняться, кроме как создавать онкослужбу? Но руководство понимало, что в мирной жизни будет другой опасный враг. <...> Построенная тогда система онкодиспансерной помощи спустя 75 лет оказалась островками, которые мы смогли оградить от пандемии коронавируса, - рассказал онколог.

Полную версию беседы о работе онкослужбы в России и лечении онкобольных в стране можно прочитать на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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