С какого возраста нужно всем проверяться на рак, рассказал Андрей Каприн

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:34:05+03:00

Андрей Каприн рассказал о необходимых проверках для выявления онкологии на ранних этапах Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Главный онколог Минздрава cообщил об изменениях во временных показателях для онкоскрининга

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Женщинам необходимо проходить Пап-тест для раннего выявления рака шейки матки, начиная с 28 лет и делать маммографию с 35 лет. Всем людям старше 40 лет необходимо сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Специалист также отметил, что анализ содержимого кишечника на скрытую кровь очень важен, поскольку помогает диагностировать на ранних стадиях рак желудка и рак кишечника.

Академик сообщил, что проверку можно пройти в поликлинике по месту жительства.

- У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста. Если вы сами хотите заранее посмотреть такую таблицу, зайдите на сайт главного онколога, - отметил врач.

Полную версию интервью с Андреем Карпиным можно прочитать на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU