2020-08-05T14:34:05+03:00
Здоровье

С какого возраста нужно всем проверяться на рак, рассказал Андрей Каприн

Главный онколог Минздрава cообщил об изменениях во временных показателях для онкоскрининга
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Андрей Каприн рассказал о необходимых проверках для выявления онкологии на ранних этапахАндрей Каприн рассказал о необходимых проверках для выявления онкологии на ранних этапахФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Женщинам необходимо проходить Пап-тест для раннего выявления рака шейки матки, начиная с 28 лет и делать маммографию с 35 лет. Всем людям старше 40 лет необходимо сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Специалист также отметил, что анализ содержимого кишечника на скрытую кровь очень важен, поскольку помогает диагностировать на ранних стадиях рак желудка и рак кишечника.

Академик сообщил, что проверку можно пройти в поликлинике по месту жительства.

- У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста. Если вы сами хотите заранее посмотреть такую таблицу, зайдите на сайт главного онколога, - отметил врач.

Полную версию интервью с Андреем Карпиным можно прочитать на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на речные круизы сбросили, чтобы привлечь клиентов
В крови Михаила Ефремова в день аварии нашли следы марихуаны и кокаина
Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян
Экспертиза: Михаил Ефремов в машине был один
В Бейруте около 300 тысяч человек лишились жилья из-за взрыва
Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
В Минздраве назвали виды рака, которые чаще поражают россиян
"Не ищите теракт или злой умысел": Названа причина взрыва в Бейруте
Россияне полюбили смартфоны Xiaomi: китайская компания вышла на второе место по продажам
С какого возраста нужно всем проверяться на рак, рассказал Андрей Каприн
Как спасали пациентов от рака во время пандемии коронавируса, раскрыл главный онколог России
«Пароход немного покорёжило»: Российские моряки рассказали о взрыве в Бейруте
Эксперт: "Низкий пассажиропоток монорельса говорит о его непопулярности у москвичей"
Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель
В TikTok прокомментировали опасный челлендж с таблетками
Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник
Был в сознании: Погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались спасти прохожие
В Минтруде рассказали, как будут увольнять чиновников с иностранным гражданством
"Не хватает всего": Ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет коронавирус
В Госдуме одобрили идею повышения скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей