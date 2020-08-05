В Минздраве назвали виды рака, которые чаще поражают россиян

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:53:53+03:00

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О том, какие виды рака чаще всего диагностируют у граждан России, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн, который стал гостем программы «Здоровый разговор».

«В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы. У женщин на первом месте рак молочной железы, потом рак тела матки. На третьем месте и у мужчин, и у женщин рак кишечника», - сказал эксперт.

Он пояснил, почему именно эти виды рака лидируют среди населения. Так, главный онколог Минздрава считает, что на образование опухолей в здоровом организме повлияла хорошая жизнь.

«Молочная железа — это гормональный орган с наибольшим посылом на мутацию. На распространенность рака кишки, по сути, повлияла хорошая жизнь: частое употребление красного мяса, злоупотребление едой в целом и ожирение, малоподвижный образ жизни благодаря автомобилям и работе в офисе. Ну и, разумеется, курение. Рак легкого у курильщиков встречается в 20 — 30 раз чаще. Также у них повышает риск рака мочевого пузыря, рака губы, языка», - сказал Андрей Каприн.

Подробнее читайте в полном интервью Андрея Каприна на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU