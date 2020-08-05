2020-08-05T14:49:05+03:00
В мире

"Не ищите теракт или злой умысел": Названа причина взрыва в Бейруте

Автор публикации, предсказавшей трагедию в порту Ливана, рассказал, как случаются подобные трагедии
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко заявил в 2014 году, что нитрат аммония, который сухогруз "Розус" транспортирует через Ливан - "плавучая бомба". Тогда судну под молдавским флагом пришлось из-за неиправности двигателя остатья в порту Берута, а его владелец, Игорь Гречушкин, перестал выходить на связь, поэтому огромный запас нитрата аммония провёл шесть лет в Бейруте.

Вчера, 4 августа в порту прогремел взрыв, который разрушил сотни зданий километры вокруг, убил более 100 человек и ранил более 4 000.

На сайте KP.ru опубликовано интервью с автором статьи 2014 года о корабле с аммонием. В беседе с "Комсомольской правдой" Михаил Войтенко рассказал, что подобные трагедии случаются регулярно, и не стоит искать в них преступного умысла.

- Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония — популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности «Розуса» и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает, - пояснил Войтенко.

Сайт KP.ru также публиковал видео с беспилотника, на котором показан разрушенный Бейрут на утро после взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в порту Бейрута: десятки погибших и тысячи пострадавших»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на речные круизы сбросили, чтобы привлечь клиентов
В крови Михаила Ефремова в день аварии нашли следы марихуаны и кокаина
Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян
Экспертиза: Михаил Ефремов в машине был один
В Бейруте около 300 тысяч человек лишились жилья из-за взрыва
Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов
В Минздраве назвали виды рака, которые чаще поражают россиян
"Не ищите теракт или злой умысел": Названа причина взрыва в Бейруте
Россияне полюбили смартфоны Xiaomi: китайская компания вышла на второе место по продажам
С какого возраста нужно всем проверяться на рак, рассказал Андрей Каприн
Как спасали пациентов от рака во время пандемии коронавируса, раскрыл главный онколог России
«Пароход немного покорёжило»: Российские моряки рассказали о взрыве в Бейруте
Эксперт: "Низкий пассажиропоток монорельса говорит о его непопулярности у москвичей"
Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель
В TikTok прокомментировали опасный челлендж с таблетками
Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник
Был в сознании: Погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались спасти прохожие
В Минтруде рассказали, как будут увольнять чиновников с иностранным гражданством
"Не хватает всего": Ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет коронавирус
В Госдуме одобрили идею повышения скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей