"Не ищите теракт или злой умысел": Названа причина взрыва в Бейруте

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:49:05+03:00

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Эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко заявил в 2014 году, что нитрат аммония, который сухогруз "Розус" транспортирует через Ливан - "плавучая бомба". Тогда судну под молдавским флагом пришлось из-за неиправности двигателя остатья в порту Берута, а его владелец, Игорь Гречушкин, перестал выходить на связь, поэтому огромный запас нитрата аммония провёл шесть лет в Бейруте.

Вчера, 4 августа в порту прогремел взрыв, который разрушил сотни зданий километры вокруг, убил более 100 человек и ранил более 4 000.

На сайте KP.ru опубликовано интервью с автором статьи 2014 года о корабле с аммонием. В беседе с "Комсомольской правдой" Михаил Войтенко рассказал, что подобные трагедии случаются регулярно, и не стоит искать в них преступного умысла.

- Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония — популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности «Розуса» и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает, - пояснил Войтенко.

Сайт KP.ru также публиковал видео с беспилотника, на котором показан разрушенный Бейрут на утро после взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU