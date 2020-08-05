Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:15:45+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопрос возможной экстрадиции задержанных под Минском граждан России.

- Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам, - приводится на сайте офиса Зеленского его цитата из беседы.

Напомним, 29 июля в пригороде Минска задержали 33 гражданина России. С 24 по 27 июля они жили в отеле в Минске, а потом переехали в пригородный санаторий, сообщал сайт KP.ru.

После задержания россиян власти Беларуси объявили, что речь, якобы, идет о бойцах ЧВК "Вагнер". Киев объявил, что хочет проверить их "причастность" к преступлениям на украинской территории.

При этом по версии российской стороны, бойцы использовали Минск как транспортный хаб, чтобы добраться до другого государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

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ИСТОЧНИК KP.RU