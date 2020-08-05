2020-08-05T15:23:56+03:00
Политика

Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска стали разменной монетой в ходе выборов

9 августа в Белоруссии выбирают президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий МедведевДмитрий МедведевФото: facebook.com
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события, которые происходят в последние недели в Белоруссии. В конце минувшего месяца в Минске, напомним, задержали 33 россиян. Спецслужбы Белоруссии заявили, что иностранцы якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов, назначенных на 9 августа.

- Мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу - Союзное государство, интеграция - стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании, - сказал Дмитрий Медведев, его слова приводят РИА Новости.

У задержанных россиян при себе не оказалось никаких запрещенных вещей - только одежда и предметы личной гигиены. С ними встретился российский консул, которому они сообщили, что в Минске были транзитом, а сами направлялись в Латинскую Америку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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