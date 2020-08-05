2020-08-05T15:34:54+03:00
Происшествия

В Бейруте около 300 тысяч человек лишились жилья из-за взрыва

Губернатор Марван Аббуд рассказал о разрушениях и оценил ущерб
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Бейруте проживает около 4 миллионов человекВ Бейруте проживает около 4 миллионов человекФото: REUTERS
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Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что около 300 тысяч человек остались без крова из-за взрыва 4 августа. По основной версии, причиной ЧП стала аммиачная селитра, которая хранилась в порту с 2014 года.

- Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Ущерб превышает 3 миллиарда долларов, - приводит слова губернатора ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Разрушены здания в 10 километрах от места взрыва. Геологическая служба США зафиксировала взрыв как землетрясение силой 3,3 балла. Число погибших достигло ста, раненых уже больше 4000. Больницы переполнены. Помощь Ливану предложили Израиль, Турция, Россия и другие страны. Власти пострадавшего города сами обратились в ВОЗ, поскольку ситуация с медикаментами и оборудованием очень сложная, усугубляется пандемией коронавиуруса.

- Бейрутский порт полностью разрушен, - сказал CNN очевидец Бачар Гаттас. - Очень, очень страшно то, что происходит сейчас, и люди сходят с ума. Аварийные службы перегружены.

В Бейруте из-под завалов вытащили живого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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