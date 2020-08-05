2020-08-05T15:44:34+03:00
Общество

Экспертиза: Михаил Ефремов в машине был один

Внедорожник был полностью исправен
Юлия САЛЬНИКОВААлена МАРТЫНОВА
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Михаил Ефремов уверяет, что не помнит аварииМихаил Ефремов уверяет, что не помнит аварииФото: Иван МАКЕЕВ
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На заседании суда 5 августа по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, озвучили результаты экспертизы. Установлено, что актер находился в салоне внедорожника один, кроме того, технически машина была полностью исправна.

- На подушке безопасности джипа со стороны водителя был обнаружен пот и эпиталиальные клетки Михаила Ефремова. В своё время эти выводы обнародовал в телеэфире Владимир Соловьев - тогда адвокат Пашаев даже собирался написать на него заявление в полицию,- передает из зала суда корреспондента kp.ru.

Актер утверждает, что не помнит момент аварии, но готов понести наказание, если его вину докажут. Но нашлось немало свидетелей, готовых рассказать, как произошло ДТП и что после аварии Ефремов отдавал себе отчет в происходящем. Сотрудники полиции, которые первыми оказались на месте, привели слова актера, который неоднократно повторял фразу "что же я наделал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экспертиза: Михаил Ефремов в машине был один
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