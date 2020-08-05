2020-08-05T16:18:59+03:00
Здоровье

Кто болеет раком в 30 раз чаще, сказал Минздрав

На развитие онкологии влияет малоподвижный образ жизни и злоупотребление сигаретами
Анна ДОБРЮХАМария БАЧЕНИНААнастасия РЫШКОВА
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Минздрав назвал категорию людей, которые в 30 раз чаще болеют ракомМинздрав назвал категорию людей, которые в 30 раз чаще болеют ракомФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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О том, кто подвержен образованию раковых клеток больше всего, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн, который стал гостем программы «Здоровый разговор».

«Рак легкого у курильщиков встречается в 20 — 30 раз чаще. Также у них повышается риск рака мочевого пузыря, рака губы, языка», - сказал эксперт.

Влияет и малоподвижный образ жизни человека и регулярный стресс, подавить который курильщик старается при помощи сигарет.

«В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы», - подчеркнул Каприн.

Он также советует пройти диагностику семьям, в которых от рака ранее умирали родственники. Генетическая предрасположенность влияет на образование онкологии.

Андрей Каприн посоветовал гражданам обращаться в Национальный медицинский исследовательский центр радиологии есть у них есть подозрения на онкологию. Можно позвонить по телефону «горячей линии»: 8 800 444 31 02.

«Мы принимаем сообщения и в электронном, и письменном виде на адрес центра или почту главного онколога (ГЛАВОНКО.РУ), немедленно связываемся с главным онкологом региона, принимаем меры», - сказал главный онколог Минздрава.

Подробнее читайте в полном интервью Андрея Каприна на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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