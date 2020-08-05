Кто болеет раком в 30 раз чаще, сказал Минздрав
О том, кто подвержен образованию раковых клеток больше всего, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн, который стал гостем программы «Здоровый разговор».
«Рак легкого у курильщиков встречается в 20 — 30 раз чаще. Также у них повышается риск рака мочевого пузыря, рака губы, языка», - сказал эксперт.
Влияет и малоподвижный образ жизни человека и регулярный стресс, подавить который курильщик старается при помощи сигарет.
«В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы», - подчеркнул Каприн.
Он также советует пройти диагностику семьям, в которых от рака ранее умирали родственники. Генетическая предрасположенность влияет на образование онкологии.
Андрей Каприн посоветовал гражданам обращаться в Национальный медицинский исследовательский центр радиологии есть у них есть подозрения на онкологию. Можно позвонить по телефону «горячей линии»: 8 800 444 31 02.
«Мы принимаем сообщения и в электронном, и письменном виде на адрес центра или почту главного онколога (ГЛАВОНКО.РУ), немедленно связываемся с главным онкологом региона, принимаем меры», - сказал главный онколог Минздрава.
Подробнее читайте в полном интервью Андрея Каприна на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU