Кто болеет раком в 30 раз чаще, сказал Минздрав

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:18:59+03:00

Минздрав назвал категорию людей, которые в 30 раз чаще болеют раком Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

На развитие онкологии влияет малоподвижный образ жизни и злоупотребление сигаретами

Изменить размер текста: A A

О том, кто подвержен образованию раковых клеток больше всего, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн, который стал гостем программы «Здоровый разговор».

«Рак легкого у курильщиков встречается в 20 — 30 раз чаще. Также у них повышается риск рака мочевого пузыря, рака губы, языка», - сказал эксперт.

Влияет и малоподвижный образ жизни человека и регулярный стресс, подавить который курильщик старается при помощи сигарет.

«В России сейчас по частоте заболеваний у мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы», - подчеркнул Каприн.

Он также советует пройти диагностику семьям, в которых от рака ранее умирали родственники. Генетическая предрасположенность влияет на образование онкологии.

Андрей Каприн посоветовал гражданам обращаться в Национальный медицинский исследовательский центр радиологии есть у них есть подозрения на онкологию. Можно позвонить по телефону «горячей линии»: 8 800 444 31 02.

«Мы принимаем сообщения и в электронном, и письменном виде на адрес центра или почту главного онколога (ГЛАВОНКО.РУ), немедленно связываемся с главным онкологом региона, принимаем меры», - сказал главный онколог Минздрава.

Подробнее читайте в полном интервью Андрея Каприна на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU