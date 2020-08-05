Цены на речные круизы сбросили, чтобы привлечь клиентов

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:43:34+03:00

Тем не менее, длительные прогулки все еще ощутимо бьют по карману

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Цены на речные круизы упали в цене, таким образом бизнес пытается привлечь клиентов. Данный отдых обычно рассчитан на туристов в возрасте 50+, молодежь чувствует себя стесненно в данных условиях.

К тому же, данный туризм не является дешевым. Традиционно, цены на отдых являются высокими. Даже с 20-процентными скидками стоимость круиза по Дону колеблется от 11 до 100 тысяч рублей.

- Возобновление речных круизов особенно важно, ведь туристическая сфера признана одной из наиболее пострадавших, - пояснила "Российской газете" руководитель проекта по продвижению региональных экономических инициатив правительства Ростовской области Марина Рыбалкина. - Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Члены экипажа соблюдают все меры безопасности. Перед посадкой на рейс пассажиры обязательно измеряют температуру бесконтактным термометром. На круизных судах установлены дезинфекторы, бактерицидные лампы и очистители воздуха. В сосав экипажей обязательно включен медик, а на палубе есть специальные каюты для изоляции.

Судоходным компаниям рекомендуют обеспечить пассажиров одноразовыми масками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU