В офисе проректора прошли обыски Фото: Иван ПЕТРОВ

В Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин по подозрению в преднамеренном банкротстве, сообщают со ссылкой на источник ТАСС.

Гришин является соучредителем компании "Инвест-Альянс". Делом занялись следователи из Мордовии. Предпринимателя доставили в Саранск, где и будут происходить следственные действия. Пока решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"),- сообщили в правоохранительных органах.

Обыски прошли в квартире Гришина в Москве, а также в его рабочем офисе. Изъяты деньги, ювелирные украшения, а также финансовые документы, " имеющие доказательственное значение для уголовного дела".

Ранее в Севастополе за взятку задержан проректор СевГУ Владислав Большенко, речь шла о взятке в размере 5 миллионов рублей.