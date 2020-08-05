2020-08-05T16:01:40+03:00
Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКО

В лидерах по показателю Москва
Елена АКИМОВА
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Минздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКОМинздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКОФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав назвал регионы, где чаще всего проводят экстракорпоральное оплодотворение. За 2019 года благодаря ЭКО на свет появились 13 035 маленьких россиян.

Регионы, где чаще делают ЭКО:

Москва - 7478 женщин,

Санкт-Петербурга - 3306,

Московская область -2138,

Ставропольский край – 2024,

Самарская область – 1992,

Челябинская область – 1495,

Томская область – 1439,

Свердловская область – 1307,

Ивановская область - 1305).

А вот реже всего процедуру ЭКО проводили в регионах Дальневосточного федерального округа, пишет Ридус.

В России стали чаще сдавать детей в дома ребенка. Если в 2018 году в специализированные учреждения было направлено 11 тысяч малышей, то в 2019 – 11,3 тысячи детей. Такие данные озвучил Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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