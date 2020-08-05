Минздрав назвал регионы, где чаще делают ЭКО
Минздрав назвал регионы, где чаще всего проводят экстракорпоральное оплодотворение. За 2019 года благодаря ЭКО на свет появились 13 035 маленьких россиян.
Регионы, где чаще делают ЭКО:
Москва - 7478 женщин,
Санкт-Петербурга - 3306,
Московская область -2138,
Ставропольский край – 2024,
Самарская область – 1992,
Челябинская область – 1495,
Томская область – 1439,
Свердловская область – 1307,
Ивановская область - 1305).
А вот реже всего процедуру ЭКО проводили в регионах Дальневосточного федерального округа, пишет Ридус.
В России стали чаще сдавать детей в дома ребенка. Если в 2018 году в специализированные учреждения было направлено 11 тысяч малышей, то в 2019 – 11,3 тысячи детей. Такие данные озвучил Минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU