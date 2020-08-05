2020-08-05T16:37:03+03:00
Происшествия

Эксперты в суде назвали предметы, которые вез Михаил Ефремов

Вещи были изъяты из джипа артиста, как улики по месту происшествия
Алена МАРТЫНОВААнастасия РЫШКОВА
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В машине Ефремова найдены сумка, пакет и футболкаВ машине Ефремова найдены сумка, пакет и футболкаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Пресненском суде 5 августа прошло слушание по делу Михаила Ефремова. После выступления прокурора и допроса свидетелей в суде зачитали выводы экспертов, которые заявили, что в автомобиле Jeep Grand Cherokkee были обнаружены сумка, пакет и футболка. Вещи были изъяты, как улики по месту происшествия. Кому они принадлежат, эксперты не уточнили. Также были обнаружены следы гашиша и гашишного масла.

Ранее, инспекторы ДПС, прибывшие на место происшествия первыми, заявляли, что анализ Михаила Ефремова подтвердил сильное алкогольное опьянение артиста.

Напомним, 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве произошло трагическое ДТП. Михаил Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который завершал рабочую смену и направлялся домой. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые патрулировали в этот вечер дорогу. Они вызвали карету скорой помощи, на которой Захарова отправили в НИИ Склифосовского, где через некоторое время он скончался от полученных травм. Михаил Ефремов, согласно показаниям свидетелей, корил себя в произошедшем. Позднее актер отказался признавать вину, а накануне адвокат артиста Эльман Пашаев, заявил что его подопечный имеет провалы в памяти и ничего не помнит.

Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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