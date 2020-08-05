Медведев призвал считаться с явлением, что Фургала поддерживают много людей

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:49:10+03:00

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал акции в Хабаровске явлением, с которым властям нужно считаться.

Напомним, жители Хабаровска в течение нескольких недель устраивают митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Бывший глава региона (его отстранили от должности после возбуждения уголовного дела) подозревается в организации убийств бизнесменов.

- Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много. Это явление, с которым, безусловно, государство должно определенным образом считаться, - сказал Медведев в ходе встречи с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап", его слова приводит "Интерфакс".

Он также добавил, что люди имеют право на гражданскую позицию, поэтому в таких акциях "нет ничего противоестественного", главное, чтобы эта форма проявления протеста не выходила за рамки закона. Дмитрий Медведев также напомнил, что массовые мероприятия сейчас несут угрозу распространения коронавиурса, а это уже угроза всему обществу, не только тем, кто выходит на митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU