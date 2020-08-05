"Груз был опасный, поэтому - минимум людей на борту": Моряк рассказал о корабле с селитрой в Бейруте

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:38:56+03:00

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Моряк, работавший на корабле, на котором привезли в Бейрут аммиачную селитру, рассказал о откуда везли сырье.

Именно взрыв селитры при осуществлении сварочных работ считается причиной ЧП в столице Ливана. 4 августа здесь произошел мощный взрыв в порту, который разрушил здания в 10 километрах от эпицентра. Около 300 тысяч человек лишились жилья, жертв трагедии уже сотня, раненых - 4000. Власти страна обратились за помощью в ВОЗ, поскольку пострадавших столько, что врачи не справляются, а лекарств и медтехники не хватает.

Ту самую селитру привезли из Батуми, рассказал моряк с корабля Rhosus, судно задержали в 2014 году, а груз арестовали. Владельцем считается предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

- На корабле я работал с 2012 по 2013 год. Это был мой первый контракт, - приводит слова моряка RT. - Аресты происходили. Но это всё заминалось при помощи дачи взятки местным властям, и судно продолжало работать. Мы брали эту селитру в Батуми, в Босфоре нас поменяли, и, по-моему, судно пошло в Севилью (Испания). Там их арестовали, и потом они пошли ещё в Бейрут.

Какой именно груз его коллеги повезли в Бейрут, мужчина не знает, но слышал, что он относился к категории опасных, потому на корабле был минимум экипажа.

- На борту в основном были украинцы. Из России — только капитан и старший механик,- добавил мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794530" frameborder="0"></iframe> Разрушения в центре Бейрута после взрыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU