Названы основные траты россиян во втором квартале 2020 года

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:32:10+03:00

Больше всего тратят на покупки в онлайн-магазинах и туризм Фото: Shutterstock

Больше всего тратят на покупки в онлайн-магазинах и туризм

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Траты россиян вернулись к уровню, который фиксировался до прихода пандемии. В банке ВТБ рассказали, что общий объем трат в июле составил 209 млрд рублей. Этот показатель на 5% выше, чем в марте нынешнего года. Не мало важен тот факт, что показатель трат даже выше, чем в июле.

Львиная доля средств ушла на покупку товаров в интернет-магазинах, прирост по данному показателю 26%, Траты на оплату гостиничных номеров + 18%, а на аренду транспорта +61%.

Больше всего россияне потратили денег, посещая Ленинградскую область (прирост 242%), Сочи и Краснодарский край (прирост 100%), Калининградскую область (прирост 69%) и Карелию (прирост 33%).

Несмотря на рост трат, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале этого года составили в среднем 27 630 рублей на человека. Годовое снижение составило 8%, рост к первому кварталу - 3,1%, рассказали "Российской газете" в Росстате

В целом люди предпочитают экономить на походах в кафе и оплате товаров, услуг. Сокращение составило 12% и 18%.

ИСТОЧНИК KP.RU