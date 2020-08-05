«Инфекция ведет себя по типу торфяного пожара»: Мясников высказался про вторую волну коронавируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:21:12+03:00

Доктор считает, что COVID-19 сначала утвердится на планете, а потом выродится в сезонное ОРЗ

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Доктор Мясников считает, что нет никакой второй волны коронавируса. Об этом популярный доктор написал в своих соцсетях. Главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича считает, что ситуацию с COVID-19 «раздувают» СМИ, но на самом деле вирус уже «поселился» среди людей и нам придется к этому привыкнуть, как когда-то к гриппу.

«Нет никакой второй волны. Как было правильно сказано: «это не 2-я волна, это всё ещё первая». Природа нового коронавируса такова, что, придя к нам в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно», - сказал Александр Мясников.

Он считает, что коронавирус со временем утвердится на планете, а потом выродится в ОРЗ.

«Инфекция ведёт себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу. Там, где его ещё не было, — надо быть готовым, что будет, — коронавирус так или иначе утвердится на планете и выродится (как и его предшественники) в банальные ОРЗ», - подчеркнул врач.

По словам Мясникова, в Москве и Нью-Йорке вспышек уже не будет, как раньше. Появится незначительный прирост переболевших в лёгкой форме и закрепится принцип работы «стадного» иммунитета.

«Есть предположения (математические модели), что для прекращения роста тяжёлых случаев необходим уровень не в 60-70% переболевших, а всего в 20-25%, что вполне сопоставимо с данными по Москве, например», - написал Александр Мясников.

Врач заявил, что излишнее запугивание делает человека слабым, а значит к нему легче «цепляется» вирус. Мясников призвал бережнее относится друг к другу и постараться пережить более спокойно эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, что в середине марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. На данный момент насчитывается свыше 18 миллионов заболевших COVID-19 на планете. Жертвами инфекции стали свыше 700 тысяч людей. Смогли излечится 12 миллионов человек. В России по состоянию на 5 августа зарегистрировано 866 627 случаев заражения. Выздоровел уже 669 026 человек. При этом 14 490 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU