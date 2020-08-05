В Рособрнадзоре прокомментировали идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:24:45+03:00

Экзамены сдавали только школьники, которые планируют в этом году поступать в вуз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Могут ли сделать ЕГЭ только вступительным экзаменом, рассказали в Рособрнадзоре.

В 2020 году традиционный школьный экзамен сдавали только ребята, которые собираются поступать в вуз в этом году. Остальные получили аттестаты на основании итоговых годовых оценок. В обществе заговорили, что такую систему могли бы оставить, ведь чаще нарушения допускают как раз за те ребята, которым эти результаты госэкзамена не нужны - они не собираются получать высшее образование.

- Действительно, в настоящее время такая дискуссия идет. Она идет в СМИ, мы видим, что и в профессиональном сообществе она имеет место быть,- рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский.

Он сказал, что у такого предложения есть плюсы и минусы. Например, если ЕГЭ будет только вступительным экзаменов, то его имеет смысл проводить на на базе школ, а в вузах. Но тогда многим детям, особенно из отдаленных городов и поселков, будет сложно добираться на экзамен. В этом отношении школьный экзамен удобнее.

- Или оставлять экзамены в школах, но при этом тогда организационная модель должна быть какой-то другой, потому что это уже будет экзамен, который не привязан к школе,- сказал эксперт. - Пока однозначного ответа и мнения даже у нас на этот вопрос нет.

ИСТОЧНИК KP.RU