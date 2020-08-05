2020-08-05T17:37:23+03:00
В мире

В Бейруте введено чрезвычайное положение после взрыва в порту

Число погибших превысило 100, а раненых 4 тысячи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Режим ЧС введен на две неделиРежим ЧС введен на две неделиФото: REUTERS
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В Бейруте введено чрезвычайное положение, такое решение принято 5 августа на заседании правительства.

- Бейрут признан зоной бедствия, Режим ЧС введен на две недели,- приводит решение совета министров портал AlHadath на странице в Twitter.

Всех должностных лиц, которые осуществляют надзор за хранением грузов в порту и охраной с 2014 года, помещают под домашний арест. Ливанская армия будет контролировать их до тех пор, пока не будет выявлен виновник взрыва, унесшего жизнь 103 человек.

Число раненых увеличилось до 4000 человек. Жилья лишились около 300 тысяч человек, такие данные привел губернатор Бейрута. Помощь пострадавшему городу поступает из ряда стран, включая Россию, ОАЭ, Турцию, Израиль.

В городе создано четыре государственных полевых госпиталя.

Напомним, по основной версии, в порту взорвалась аммиачная селитра, которая хранилась там с 2014 года. Вещество было на задержанном корабле, арестованный груз должны были вывезти, но селитра пролежала там шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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