2020-08-05T17:22:02+03:00
Происшествия

Бейрут попросил Россию о помощи в преодолении последствий взрыва

Ливан не справляется с таким количеством раненых
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Момент взрыва в порту попал на несколько камерМомент взрыва в порту попал на несколько камер
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Ливан не сможет самостоятельно справиться с последствиями мощнейшего взрыва в Бейруте, поэтому нуждается в помощи дружественных стран, особенно России. Об этом заявил ливанский аналитик Салем Захран. По его словам, ситуация сейчас складывается катастрофическая, больницы Бейрута не справляются с количеством пострадавших и просят о поставках крови и электрогенераторов, чтобы поддерживать непрерывную работу с пациентами.

«Ливан нуждается в помощи сегодня больше, чем во время войны, мы обращаемся за международной помощью, особенно к президенту России Владимиру Путину, чтобы он посмотрел на Ливан и помог ему получить помощь в Совете Безопасности ООН», — цитирует аналитика «Федеральное агентство новостей».

А тем временем Россия уже отправила первый гуманитарный борт в Ливан. МЧС России направило в зону бедствия спасателей и необходимое оборудование.

МЧС России грузит помощь для Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута прогремел накануне вечером, 4 августа. По последним данным, число погибших во время ЧП превысило 100 человек, раненых – более четырех тысяч. Кроме того в городе взрывной волной разрушило жилые дома и другие здания. Спасатели до сих пор извлекают из-под обломков погибших и пострадавших. Порядка 300 тысяч местных жителей остались без крыши над головой.

В момент происшествия очевидцы сравнили произошедший взрыв с тем, что произошел в Хиросиме, когда на японский город сбросили ядерную бомбу, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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