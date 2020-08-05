Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:53:57+03:00

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Масштабы разрушения Бейрута после взрыва видно на спутниковых снимках. Фотографии "до" 4 августа и "после" показали в госкорпорации "Роскосмос", снимки сделаны со спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

На кадрах видно, что порт, где находилась рванувшая аммиачная селитра, не просто разрушен, часть земли ушла под воду. Ряд зданий первой прибрежной линии на фото "до" и вовсе отсутствуют на снимке "после" - практически ровная земля.

В столице Ливана разрушены дома почти 300 тысяч домов, административные здания. Больше сотни погибших, 4 тысячи раненых. Врачи Бейрута не справляются с потоком пострадавшим, на помощь им прибудут специалисты из других стран, включая российских медиков.

В правительстве Ливана приняли решение ввести чрезвычайное положение на две недели.

Мощность взрыва была такой, что выбило окна даже на Кипре, в 160 километрах.

ИСТОЧНИК KP.RU