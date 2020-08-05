В России началось серийное производство новейшего пистолета "Удав"

5 Авг. 2020 2020-08-05T18:19:34+03:00

Оружие сохраняет работоспособность при температуре от -50 до +50 градусов

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Началось серийное производство нового российского пистолета "Удав". Оружие изготовят специалисты Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпорации Ростех. Новинка обходит по ряду параметров своих предшественников, включая Walther и Colt.

- В числе запатентованных технологий – конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин,- сообщили в пресс-службе Ростеха.

ИСТОЧНИК KP.RU