В России началось серийное производство новейшего пистолета "Удав"
Оружие сохраняет работоспособность при температуре от -50 до +50 градусов
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Началось серийное производство нового российского пистолета "Удав". Оружие изготовят специалисты Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпорации Ростех. Новинка обходит по ряду параметров своих предшественников, включая Walther и Colt.
- В числе запатентованных технологий – конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин,- сообщили в пресс-службе Ростеха.
ИСТОЧНИК KP.RU