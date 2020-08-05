2020-08-05T18:28:11+03:00
В мире

В Соборе Святой Софии, ставшей мечетью, умер муэдзин Осман Аслан

Муэдзин Осман Аслан умер во время экскурсии от сердечного приступа
Юлия САЛЬНИКОВА
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В превращенном в мечеть Соборе Святой Софии в Турции умер Муэдзин Осман Аслан. Он был служителем мечети, в обязанность которого входит призыв мусульман на обязательную молитву. О его смерти сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.

Издание Оrthodox Times указывает, что мужчина был волонтером. Он занимался в том числе проведением экскурсий, во время одной из которых ему стало плохо. Причиной смерти назван сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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