В Соборе Святой Софии, ставшей мечетью, умер муэдзин Осман Аслан
Муэдзин Осман Аслан умер во время экскурсии от сердечного приступа
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В превращенном в мечеть Соборе Святой Софии в Турции умер Муэдзин Осман Аслан. Он был служителем мечети, в обязанность которого входит призыв мусульман на обязательную молитву. О его смерти сообщила пресс-служба губернатора Стамбула.
Издание Оrthodox Times указывает, что мужчина был волонтером. Он занимался в том числе проведением экскурсий, во время одной из которых ему стало плохо. Причиной смерти назван сердечный приступ.
ИСТОЧНИК KP.RU