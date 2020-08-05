Павел Дуров напомнил о фото со средним пальцем, говоря о требованиях США к TikTok

Павел Дуров Фото: Instagram.com

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его компания была с похожей ситуации, что и китайский TikTok. Власти США объявили соцсеть угрозой национальной безопасности и пообещали закрыть, если все права не перейдут в руки американской компании.

- Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам,- написал он в своем блоге в Telegram.

Если рассматривать зеркальную реакцию, то действия властей США объяснимы - Китай запрещает многие некитайские приложения социальных сетей на своей территории. Так что, если они рассчитывали сохранить TikTok на территории США, то, вероятно, стоило тоже дать доступ американским компаниям у себя в стране.

Но при этом действия США "создают опасный прецедент".

- Проблема с делом USA-TikTok заключается в том, что он узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова,- написал Павел Дуров.

Таким образом и другие страны смогут, прикрываясь защитой собственной безопасности, вынуждать продать проправительственным компаниям коммерчески успешные проекты.

Он рассказал, что ему тоже поступали "предложения" от двух фондов - либо продажа Telegram, либо блокировка.

- Ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года: мы не занимаемся предательством наших пользователей,- написал он в блоге.

Ранее Павел Дуров обвинил Apple в злоупотреблении своим монопольным положением, из-за чего многие старапы невозможно воплотить в жизнь молодым командам программистов.