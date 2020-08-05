Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика

Су-27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Черным морем недалеко от российских границ замечены два американских самолета-разведчика. По сигналу в небо подняли российский истребитель Су-27, об этом сообщили в Минобороны. Пилоты приблизились к иностранным самолетам на безопасное расстояние и идентифицировали их принадлежность к Вооруженным силам США, это самолеты-разведчики RC-135.

- После разворота американских самолетов-разведчиков от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено,- пояснили в Министерстве обороны России.

Меньше недели назад произошел точно такой же случай, тоже над Черным морем заметили два американских самолета-разведчика. Иностранные военные, после того, как к ним приблизился Су-27, изменили курс. Аналогичный перехват российским истребителем американских самолетов произошел 26 июня, нарушения границ России не допущено.