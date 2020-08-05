Видео пожара в Аджмане: весь город заволокло черным дымом

Очевидицы сообщают, что огнем охвачены все торговые ряды Фото: Кадр видео

Появилось видео пожара на рынке в Аджмане. Базар считается одной из главных достопримечательностей города в Арабских Эмиратах, но из-за пандемии коронавируса рынок закрыли.

Черным дымом от пожара заволокло большую часть города. Как раз рядом с базаром расположена одна из крупнейших больниц города, руководство медучреждения приказало эвакуировать сотрудников и пациентов - едкий опасный для здоровья дым проник в здание.

Издание BreakingNLive24 сообщает в Twitter, что на месте пожара слышны взрывы. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно. Местные жители сообщают в соцсетях, что огонь распространился на все торговые ряды. Причина возгорания не установлена - на месте работают пожарные.

Khaleej Times уточняет, что территория оцеплена.

- Четыре центра гражданской обороны участвуют в борьбе с пожаром.