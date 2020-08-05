Число погибших в результате взрыва в Бейруте увеличилось до 135

2750 тонн конфискованной аммиачной селитры хранились на складе в порту в течение шести лет Фото: REUTERS

Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135. Люди продолжают поступать в больницы, у некоторых из них очень серьезные травмы - кого-то ранило осколками, кто-то оказался под завалами дома. Если еще утром в правительстве Ливана сообщали о 4 тысячах раненых, то теперь пострадавших около 5 тысяч человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

Число раненых будет увеличиваться, предупредили власти, поскольку спасатели все еще продолжают разбирать завалы.

Кабинет министров Ливана объявил двухнедельное чрезвычайное положение в столице и передал контроль над безопасностью в столице военным. Все должностные лица, которые были ответственны за хранение грузов в порту с 2014 года, взяты под домашний арест. Власти пообещали назвать виновного в течение пяти дней. Наказание будет суровым, уточнили они.