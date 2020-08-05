Третий самолет МЧС России с врачами вылетел в Бейрут

Самолет с врачами отправился в Бейрут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейрут вылетел уже третий самолет МЧС России с оперативной группой. На борту медики, психологи, специалисты Роспотребнадзора, а также мобильный госпиталь, который развернут в столице Ливана, где 4 августа произошел взрыв аммиачной селитры.

В результате взрыва в порту, разрушены здания в 10 километрах от эпицентра. Число жертв и пострадавших продолжает расти: убиты 135 человек, ранены около 5 тысяч. Власти Бейрута считают, их может быть больше - спасатели все еще разбирают завалы.

- Самолет Ил-76 вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим при взрыве. На его борту оперативная группа, врачи "Центроспаса", а также необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. Всего 56 человек и три единицы техники, - сообщили ТАСС в МЧС.

В ближайшие сутки в столицу Ливана отправятся еще четыре самолета МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Ливана ввели чрезвычайное положение - раненых столько, что медики не справляются. Помощь Бейруту окажут также Израиль, Турция и ряд других стран.