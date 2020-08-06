Власти Ямала ввели новую меру поддержки бизнеса в период пандемии

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Власти ЯНАО приняли решение дополнительно поддержать предпринимателей, чья деятельность долгое время ограничена из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Они могут получить субсидию на сотрудников. Ее размер составит 12 130 рублей на каждого работника. Выплачена она будет дважды – за июнь и июль. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников перечислят 24 260 рублей.

«Новый пакет мер поддержки разработан по поручению губернатора. Механизм выплат максимально упрощен. Предпринимателю нужно заполнить заявление на сайте сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами в Пенсионном фонде и налоговой службе», — разъяснил процедуру получения субсидии замгубернатора ЯНАО Александр Калинин.

На денежную помощь властей могут рассчитывать точки общественного питания, частные детские сады и образовательные организации, компании, оказывающие социальные услуги, учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений.

На Ямале уже действует комплекс мер поддержки предпринимателей, который включает налоговые льготы, выплаты до 200 тысяч социальному бизнесу, выплаты в размере 30 тысяч рублей ИП в сфере бытовых услуг и самозанятым, компенсацию расходов до 200 тысяч рублей общепиту, выплаты турагентам и туроператорам.