Кусок мяса «ожил» на разделочной доске и чуть не сделал повара вегетарианцем

Мясо на кухне начало пульсировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter показали, каким бывает свежее мясо. Таким, что готово сбежать. Речь именно про кусок мяса, а не о тушке животного. Автор ролика под ником Yo! Artist написала, что ее мать так и не решилась приготовить ужин из мяса, потому что оно "ожило" прямо на разделочной доске:

- Я не хочу готовить, потому что мне страшно,- написала девушка.

Семья не нашла никаких объяснений этому явлению, тогда девушка обратилась в Сеть за советом. В Twitter, кстати, многие комментаторы ничуть не удивились шевелящемуся мясу, мол явление не такое уж редкое - чуму удивляться. Автору поста объяснили, что все дело все дело в нервных окончаниях тушки, оттого оно и начало пульсировать. Это, кстати, говорит, что мясо рекордной практически свежести, потому что в полежавший продукт на такие "фокусы" не способен.

В 2019 году куриная тушка, тоже благодаря "мышечной памяти", чуть не уползла со стола в ресторане.

Кстати, ученые считают, что мясо не самый полезный продукт. Дело в железе, избыток которого провоцирует преждевременное старение.