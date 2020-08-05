"Растут как сумасшедшие": Американец посадил загадочные "семена из Китая" и показал, что получилось

В Минсельхозе США сообщают - на семенах есть неизвестное покрытие Фото: REUTERS

В США различные ведомства проводят целые расследования, кто отправляет американцам посылки с семенами и что это за семечки такие. Сами американцы - народ, конечно, послушный, многие, как и предписано, сообщают о странных желтых конвертиках. Но нашелся среди них экспериментатор, который не просто прорастил "загадочные семена", но и успел похвастаться журналистам.

Агронома-"нелегала" зовут Дойл Креншон, он из Арканзаса. В интервью The Sun пенсионер сообщил, что посадил семена на своем участке, исправно поливал и удобрял грядки.

- Они просто начинали расти как сумасшедшие, - сказал Креншон.-Растение дает большие белые плоды из оранжевых цветков, напоминающих цветы тыквы.

Выросла, правда, не тыква. А овощи, похожие на кабачки. Есть их мужчина пока не отважился.

В Минсельхозе США говорят, что семена могут быть опасны, на них якобы есть какое-то покрытие. Как именно семена горчицы, кабачков, цветов (всего более 10 видов растений) могут навредить - не ясно, но в ведомстве предполагают, путем заражения почвы.

В Китае уверяют - к посылкам не имеют отношения.