Ущерб от взрыва в Бейруте может быть в три раза больше заявленного - до 15 миллиардов долларов

Ущерб составит около 15 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Власти Бейрута изменили оценку ущерба от взрыва аммиачной селитры в порту. Изначально власти говорили, что потери - в пределах 3-5 миллиардов долларов. Теперь губернатор Бейрута объявил - эта сумма может быть в три раза больше, около 15 миллиардов долларов.

- Эта цифра включает как прямые, так и косвенные потери, связанные с бизнесом. Количество доступной пшеницы в настоящее время ограничено, кризис может произойти без международного вмешательства,- приводит телеканал Al Jazeera слова губернатора Марван Аббуд.

Жилья в результате взрыва лишились около 300 тысяч человек. Reuters сообщает, что уничтожена больница в Геммайзе.

- Мы эвакуировали всех пациентов. Больницу придется перестраивать. Ничего не осталось, ничего не поделаешь, - сказал главный врач Пьер Мрад. - Мы должны начать все сначала.

Погибла одна медсестра, есть раненные среди медперсонала.

Россия окажет помощь Бейруту - в город направили уже три самолета МЧС, еще четыре отправятся в ближайшие сутки.