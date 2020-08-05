Собянин рассказал, сколько будет действовать в Москве масочный режим

Ситуация с эпидемией зависит от появления вакцины Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как долго будет действовать масочный режим.

Ограничения снимают в обратном порядке, последними снимут запреты, которые ввели в самом начале пандемии коронавируса - масочный режим и отмену массовых мероприятий.

- О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы,- сказал он в эфире канала "Россия-1".

Без масок запрещено находиться в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Продавцы имеют право отказать в обслуживании покупателям без масок.

Ученые считают, что вторая волна коронавируса будет более массовой, но менее летальной. Ситуация зависит от того, когда будет доступна вакцина от коронавируса. В Минздраве рассчитывают, что осенью уже начнется вакцинация врачей и учителей.