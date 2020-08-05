«Выпадают клочьями»: Врачи заявили о связи коронавируса с облысением

Выпадение волос может длиться до полугода Фото: REUTERS

Победившие коронавирус люди сталкиваются с еще одним неприятным последствием болезни - выпадением волос. Врачи лондонской клиники из Центра Белгравиа, ведущей клиники Британии по лечению волос, фиксируют увеличение числа пациентов, у которых после коронавируса начинается облысение.

Волосы падают буквально клочьями. Пик приходится на 8-16 еделю после заражения, сообщает Daily Mail.

- Почти две трети (64 процента) пациентов мужского пола и более трети женщин (38 процентов) с диагнозом выпадение волос (Телоген миазмы) в Центре Белгравия сообщили, что испытывали симптомы, связанные с Covid-19 - большинство из них заболели в марте, что свидетельствует о том, что корреляция между вирусом и потерей волос примерно через три месяца,- сообщают врачи.

Одной из пациенток, 30-летней Грейс Дадли, пришлось даже побрить голову, поскольку справиться с облысением не удавалось с помощью лекарств и лечебных процедур. Теперь женщина носит парик.

- Трихолог объяснил мне доступным языком, что когда я из-за коронавируса была близка к смерти, мое тело переживало это как процесс гибели и забрало всю энергию из поддержания моих волос, чтобы сохранить мне жизнь, - написала женщина на странице GoFundMe.

Ученые говорят, что явление может имеет долгосрочный характер, если не заняться лечением вовремя. У пациентов, переживших коронавирус, "очаговая алопеция" может длиться до полугода. Если волосы выпадают и после 6 месяцев, то состояние считают хроническим.

В соцестях тоже обсуждают выпадение волос на фоне коронавируса. Чаще жалуются женщины, но не потому что их больше, мужчины проблему, вероятно, просто замалчивают:

- Это была не просто прядь здесь и там, я начала понимать, что мои волосы были повсюду - на простынях и в душе. Выпавшие комки были невероятными, и мой конский хвост быстро уменьшился вдвое,- рассказала другая пациентка клиники.