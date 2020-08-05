Ученые заявили, что вакцина от коронавируса может быть менее эффективной для людей с ожирением

Ученые в США считают, что даже в случае появления вакцины от коронавируса, справиться с высокими показателями смертности от Covid-19 будет сложно из-за большого числа людей с ожирением. Такие пациенты чаще тяжело переносят заражение, чаще умирают. Для них не разрабатывают профильную вакцину от новой инфекции, а разработанный препарат будет действовать на них менее эффективно:

- Будет ли у нас в следующем году вакцина Covid, специально предназначенная для людей с ожирением? Ни в коем случае, - сказал Раз Шейх, доцент кафедры питания Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. -Будет ли это работать при ожирении? Наш прогноз - нет.

Он объяснил CNN, другие вакцины, в том числе от гриппа, столбняка, бешенства и гепатита B тоже менее эффективны для пациентов с ожирением.