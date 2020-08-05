В Бейрут прибыл второй российский самолет МЧС с помощью

Самолет МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейрут 5 августа прибыл второй самолет МЧС с российской помощью.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на борту Ил-76, вылетевшего из Жуковского, находилось необходимое оборудование, а также специалисты для оказания помощи раненым после разрушительного взрыва в районе порта ливанской столицы.

Россия оказывает помощь Ливану Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Россия направила в столицу Ливана три своих самолета МЧС. Туда спецрейсом будут доставлены мобильный госпиталь и врачи, в частности, психологи и специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в порту многие здания оказались уничтожены, некоторые из них разрушены в 10 километрах от эпицентра места происшествия. Число жертв и пострадавших продолжает расти: умерли 135 человек, ранения различной степени тяжести получили около 5 тысяч граждан.