В Москве неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве вечером 5 августа неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

- Этот офис в Крапивенском переулке - это пустое помещение, которое используется исключительно как адрес, на который приходит корреспонденция, - рассказала kp.ru подробности член ОНК Ева Меркачева. - Договор был заключен с июня. Насколько мне известно, наши представители ОНК сегодня приехали туда, чтобы забрать письма, а офис захватили какие-то посторонние люди.

- То есть, речь идет не о силовом захвате? Просто в офисе находятся другие люди?

- Насколько я понимаю, да.

В пресс-службе московской полиции сайту kp.ru заявили, что информации о захвате офиса в Крапивенском переулке не поступало.