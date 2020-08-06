В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о вмешивающихся в выборы

Госсекретарь Соединеных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что власти страны готовы выплатить крупную денежную награду тому, кто предоставит информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы. Объем максимального "вознаграждения за помощь правосудию" в Вашингтоне оценили в 10 миллионов долларов.

Помпео также отметил, что в государстве действует программа Госдепартамента Rewards for Justice.

- Программа предлагает вознаграждение до 10 миллионов за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы главы государства, - отметил госсекретарь, пишет ТАСС.